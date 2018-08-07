نائب وزير خارجية تركيا إلى واشنطن لبحث التوتر بين الجانبين

ذكر مصدر بوزارة الخارجية التركية يوم الثلاثاء أن سيدات أونال الذي عُين حديثا نائبا لوزير الخارجية سيرأس وفدا يتوجه إلى واشنطن لبحث التوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب الخلافات حول السياسة في سوريا ومحاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون في تركيا. وتسبب خلاف تجاري في انخفاض قيمة الليرة التركية لمستويات قياسية يوم الاثنين.
وذكرت شبكة (سي.إن.إن ترك) في وقت سابق أن تركيا والولايات المتحدة توصلتا لترتيبات مسبقة بشأن قضايا معينة وسيتوجه الوفد إلى واشنطن خلال يومين لبحث الخلاف.
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وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "سيرأس نائب وزير خارجيتنا الجديد سيدات أونال الوفد". ولم يذكر تفاصيل أخرى.
وذكرت (سي.إن.إن ترك) ووسائل إعلام أخرى أن الوفد المؤلف من تسعة أفراد سيشمل ثلاثة مسؤولين من كل من وزارات العدل والمالية والخارجية.
وطالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تفرج أنقرة عن برانسون الذي يعيش في تركيا منذ أكثر من عقدين واتهم بدعم الجماعة التي تلقي عليها تركيا مسؤولية محاولة الانقلاب في 2016. ونفى برانسون هذه الاتهامات.