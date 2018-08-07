أنباء عن مقتل أربعة محتجين شرق اثيوبيا

ترددت أنباء عن مقتل أربعة اشخاص على الأقل على أيدي قوات الأمن في المنطقة الصومالية بشرق إثيوبيا. وأكد شهود عيان أنّ الضحايا قضوا عندما كانوا يحتجون على نهب متاجرهم ومنازلهم خلال اضطرابات نجمت عن نشر جنود في المنطقة مطلع الأسبوع.

وشهدت جيجيقا، عاصمة المنطقة أعمال عنف منذ يوم السبت، صاحبتها فوضى ونهب للممتلكات والمتاجر المملوكة للأقليات العرقية، وقد أشارت الحكومة إلى أنّ هذه الاضطرابات حرّض عليها مسؤولون إقليميون على خلاف مع السلطات المركزية.