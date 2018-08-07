السجن لزوجين ألمانيين باعا ابنهما القاصر عبر الإنترنت لأغراض جنسية

وكمت محكمة مدينة فرايبورغ الألمانية الثلاثاء على زوجين ألمانيين بالسجن لـ 12 عاما و6 أشهر بعد أن ثبتت عليهما تهمة التجارة بولدهما القاصر واستغلاله جنسياً.
واتهمت المحكمة الزوجين الألمانيين باستغلال الولد "جنسياً" حيث كانا يجبرانه على تقديم خدمات جنسية "لبيدوفيل" (معتدون على قصر) عبر شبكة الإنترنت.
ودانت المحكمة كذلك "زبائن" من إسبانيا وسويسرا وألمانيا اعتدوا جنسياً على الطفل البالغ تسع سنوات من العمر. وحكمت عليهم أحكاماً مختلفة.
واتخذت "بيرين تاها" صاحبة الثمانية وأربعين عاما قرارها بمشاركة زوجها "كريستيان لا يس" ذي التاسعة والثلاثين عاما يوم قاما ببيع ابنهما "بن تاها" متخذين مواقع محظورة تستخدم من قبل الأشخاص "البيدوفيل"، أي مشتهي الأطفال.
ويعيش الشريكان في قرية شتاوفن بجانب مدينة فرايبورغ، وسبق وأن أدين الشريكان بتهم الاغتصاب، الاعتداء الجنسي المفرط للقصر، الدعارة القسرية، ونشر مواد إباحية للأطفال.
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