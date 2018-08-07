إخلاء جزئي لمطار فرانكفورت بعد خرق أمني

قالت الشرطة الاتحادية الألمانية يوم الثلاثاء إن مطار فرانكفورت أُخلي جزئياً وأُوقفت إجراءات الصعود إلى الطائرات في بعض المواقع، بعدما تجاوز شخص مجهول الأمن ووصل إلى مناطق الصعود إلى الطائرات.
وقالت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية لرويترز "دخل شخص واحد على الأقل غير مصرح له إلى المنطقة الأمنية".
وأضافت أنها لا تستطيع بعد تحديد عدد الرحلات التي قد تتأخر أو تلغى نتيجة لعملية الإخلاء.
وطلب متحدث باسم المطار من المسافرين بالقيام بالإطلاع على أحدث المعلومات المتوفرة حول رحلاتهم قبل التوجه للمطار.
وقالت خطوط لوفتهانزا الألمانية والتي تتخذ من فرانكفورت مقراً رئيسياً لها إن موظفيها اضطروا لمغادرة المنطقة الأمنية وسيعودون قريباً، واعتذرت لمسافريها عن الإزعاج المترتب على الحادثة.
وكانت نحو 300 رحلة ألغيت يوم 28 يوليو تموز في مطار ميونيخ، وهو ثاني أكبر مطارات ألمانيا بعد مطار فرانكفورت، بعد حادث مشابه عبر فيه شخص إلى المنطقة الأمنية دون تفتيش. وأثر ذلك على أكثر من 30 ألف راكب.