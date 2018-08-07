أصدر العراق أحكاماً بالإعدام على خمسة عناصر من تنظيم داعش أدينوا بارتكاب عمليات إرهابية وقتالهم القوات العراقية.
خمسة أحكام بالإعدام على عناصر من داعش في العراق
خمسة أحكام بالإعدام على عناصر من داعش في العراق
وأصدرت محكمة جنائية الأحكام، وهي أحكام بدائية قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها، كما قال مجلس القضاء الأعلى في العراق.
وبحسب بيان للمجلس الذي ينظم الشؤون القضائية في البلاد فإن المحكمة الجنائية المركزية في بغداد نظرت قضايا خمسة مدانين بالانتماء لتنظيم داعش، عملوا في مفاصل عدة في التنظيم. والمدانون اشتركوا بالقتال ضد القوات الامنية والعسكرية في محافظتي نينوى والأنبار، فضلاً عن ارتكابهم عمليات إرهابية، بحسب ما قال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في البيان.
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وأضاف أن "المحكمة أصدرت أحكامها بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق المدانين الخمسة وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".
وتنص المادة الرابعة على الحكم بإعدام كل من ارتكب عملاً إرهابياً بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمال الارهابية، ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.
وتم اعتقال المئات من مسلحي داعش خلال حرب العراق على التنظيم خلال ثلاث سنوات امتدت من 2014 إلى 2017، والتي أسفرت عن استرداد الأراضي التي وقعت تحت سيطرته في 2014 والتي قدرت بثلث مساحة العراق.