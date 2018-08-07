تحتفل كينيا وتنزانيا هذا الثلاثاء بالذكرى العشرين للهجمات الإرهابية التي استهدفت السفارتين الأميركيتين في العاصمتين نيروبي ودار السلام، وهي الهجمات التي عجلت بظهور تنظيم القاعدة على الساحة الدولية.
كينيا وتنزانيا تحييان الذكرى العشرين لتفجيرات السفارتين الأميركيتين فيهما
كينيا وتنزانيا تحييان الذكرى العشرين لتفجيرات السفارتين الأميركيتين فيهما
ففي مثل هذا اليوم من العام 1998، دمر انفجار مبنى السفارة الأميركية وسط نيروبي، ليتبعه انفجار آخر في دار السلام، مخلفين ما مجموعه 224 قتيلا، وجرح حوالي 5000 معظمهم من الأفارقة، وكان من بين القتلى 12 أميركيا فقط.
ومع حجم هذه التفجيرات وأعداد الضحايا برز اسم أسامة بن لادن إلى العلن، أي قبل ثلاث سنوات تقريبا من تنفيذ هجمات 11 سبتمبر-أيلول 2001.
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مارتن كيماني مدير المركز الوطني الكيني لمكافحة الإرهاب قال:"لم تكن هذه أولى عمليات تنظيم القاعدة، لكن عدد الضحايا الكبير أرّخ لبدايتهم على المسرح العالمي".