مع هبوب الرياح والارتفاع الكبير في درجات الحرارة تجاوزت المساحة التي أتى عليها الحريق الهائل في غابات مقاطعة ميندوسينو أكثر من 114 ألف هكتار مما جعله أكبر وأسوأ حريق تشهده ولاية كاليفورنيا في تاريخها.
سعير كاليفورنيا يتحول إلى الأضخم والأسوأ في تاريخها
سعير كاليفورنيا يتحول إلى الأضخم والأسوأ في تاريخها
وشكل الطقس الحار تهديدا مستمرا لفرق الإطفاء التي تكافح حرائق خارجة عن السيطرة في أرض جافة، وقال براين هيرلي خبير الأرصاد بمركز التوقعات الجوية في كولدج بارك بولاية ماريلاند التابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية يوم الاثنين: "الطقس حار وجاف جدا وسيظل هكذا". وأضاف أن درجة الحرارة بلغت 43 درجة مئوية في بعض مناطق وسط وشمال كاليفورنيا، وإن هناك هبات لرياح سرعتها 24 كيلومترا في الساعة يمكنها أن تساعد بانتشار ألسنة اللهب والجمرات المشتعلة.
ويعتبر حريق مندوسينو واحد من أكبر 17 حريقا تستعر حالياً في مناطق مختلفة بكاليفورنيا، وهو ما دفع الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد لإعلان الوضع على أنه "كارثة كبرى" في الولاية، وأمر بتوفير التمويل الاتحادي لمساعدة الجهود في المناطق المنكوبة.
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ويشارك في عمليات الإخماد قرابة 3900 رجل إطفاء من فرق انقاذ أريزونا وواشنطن وألاسكا، كما تم استدعاء حوالي 200 جندي من قاعدة عسكرية قرب تاكوما في واشنطن، للمساعدة في إبقاء النيران تحت السيطرة خلال واحدة من أكثر الحرائق تدميرا تشهدها البلاد، ومنع ألسنة اللهب من تجاوز حدود مقاطعة ميندوسينو إلى سلسلة التلال المجاورة.
أتت ألسنة اللهب على 75 منزلاُ وأجبر الآلاف على مغادرة بيوتهم وصدرت أوامر بإجلاء المزيد من السكان عن منازلهم فيما واجه عمال الإطفاء درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاتية.
وقال مسؤولون في شركة باسيفيك غاز آند إلكتريك يوم الأحد إن حريق "كار فاير" وهو حريق آخر يستعر منذ أسبوعين تقريبا، أدى إلى وفاة شخص آخر يوم السبت وهو متدرب يدعى جاي أييتا عمره 21 عاما. وهو سابع شخص يلقى حتفه في هذا الحريق الضخم في منطقة شاستا ترينيتي إلى الشمال من سكرامنتو، والذي أتى على أكثر من 64 ألف هكتار.