ما علاقة الوسم النازي بموت طفل لاجئ سوري؟

هي قصة صبي من سوريا في التاسعة من عمره اسمه مازن، نقلتها صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، ودارت أحداثها في بلد يحاول بشتى الطرق التخلص من بقايا ماض غير مشرف من التطهير العرقي والعنصرية، أبيد خلاله الملايين على يد النازية.

انتقل مازن وعائلته إلى ألمانيا في العام 2015، فارين من وابل القذائف في مدينة إدلب، وعاش في شونبرغ، وهي بلدة صغير في الشمال الألماني يسكنها حوالي 4000 نسمة، حتى صدمه جرار زراعي على طريق البلدة في حادثة نقل على إثرها إلى مستشفى قريب ومات بعدها بثلاثة أيام.