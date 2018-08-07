أسعار النفط ترتفع مع بدء العقوبات الأمريكية على إيران

ارتفعت أسعار النفط هذا الثلاثاء آب-أغسطس مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران أحد كبار مصدري الخام، مما يقلص المعروض في الأسواق العالمية.
وبحلول الساعة 0624 بتوقيت غرينتش، بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 74.08 دولار للبرميل، بارتفاع 33 سنتا أو 0.4 في المائة عن الإغلاق السابق.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 20 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 69.21 دولار للبرميل.
ودخلت العقوبات الأميركية على إيران، التي صدرت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من الخام في يوليو-تموز، حيز التنفيذ رسميا في الساعة 0401 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء.
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وتعارض كثير من الدول، ومن بينها حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا إلى جانب الصين والهند، العقوبات، لكن الحكومة الأميركية قالت إنها تريد توقف أكبر عدد ممكن من الدول عن شراء النفط الإيراني.
وقال مصرف "سوسيتيه جنرال" الفرنسي إن هناك معروضا كافيا في أسواق الخام الحاضرة حاليا، لكنه أشار إلى أن "العقوبات على إيران ستخرج إمدادات إضافية قدرها مليون برميل يوميا من الأسواق يوميا".
وأضاف أن هذا لن يترك للأسواق طاقة إنتاجية فائضة تُذكر لمواجهة أي حالات تعطل مفاجئة للإمدادات.