انقاذ سيدة ظلت يومين تحت أنقاض زلزال إندونيسيا المدمر

استأنف رجال الإنقاذ وأفراد الجيش في إندونيسيا أعمال البحث عن ناجين وقاموا بإجلاء المزيد من الضحايا من جزيرة لومبوك السياحية هذا الثلاثاء بعد يومين من زلزال قوي قتل العشرات ودمر قرى وترك الآلاف محاصرين.

وانتشل رجال الإنقاذ امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار، وينقب عمال الإنقاذ أيضا بين أنقاض مسجد في شمال الجزيرة التي ضربها الزلزال على أمل العثور على شخص واحد على الأقل على قيد الحياة بين أربعة حوصروا هناك.