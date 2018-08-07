روسيا تنشئ مفاعلات نووية لا تنضب لتغذية غواصاتها

أعلنت شركة "روس أتوم" الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من إنشاء مفاعل نووي يعمل بشكل دائم ولا ينضب، بهدف استخدامه كمورد أساسي لتغذية الغواصات العسكرية النووية الروسية.
وأوضحت الشركة، في تقريرها السنوي الذي نشرته على موقعها، أن أهمية المفاعل النووي المذكور في أنه يحتوي على قلب، يضم مكونات الوقود النووي حيث تحدث التفاعلات النووية وتتولد الحرارة"، مضيفة أن الوقود يكون في الغالب عبارة عن يورانيوم منخفض التخصيب، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وورد في التقرير أنه "مع التفاعل المتسلسل يمكن الوصول إلى طاقة لا تنضب؛ ما سيعطي الغواصات النووية الروسية الطاقة الدائمة دون الحاجة إلى إعادة شحن الوقود النووي، وفق المصدر المذكور.
وأكد القائد السابق لأسطول الشمال، الأدميرال فياتشيسلاف بوبوف، في تصريح صحفي، على أهمية هذا الابتكار الذي "سيشكل قفزة كبيرة بالنسبة للقوات البحرية الروسية خصوصا على مستوى الاستعداد القتالي للغواصات البحرية.
وقال بوبوف: "لإعادة شحن الغواصة النووية يتطلب الأمر شهرا، ومع هذا الابتكار سيعطي الحرية الروسية وغواصاتها الحرية والمزيد من المهمات العسكرية".
للمزيد على "يورونيوز":
ـ بوتين يكشف عن صاروخ نووي روسي جديد ذي قدرات "غير مسبوقة"
بوتين يكشف عن أسلحة نووية جديدة لردع الغرب قبل الانتخابات الروسية
ووفق تقرير الشركة المذكورة فقد تم الانتهاء من التصميم والتصنيع والاختبارات الشاملة للنوعين من نواة المفاعلات النووية، إحداهما للغواصات من الجيل الرابع والتي تتميز بقدرتها على أداء عملها حتى حلول موعد إجراء الإصلاح المتوسط. أما الثانية فهي نواة فريدة من نوعها في التاريخ الوطني حيث أنها تضمن أن يقوم المفاعل بأداء عمله طيلة دورة حياة الغواصة.
وتضم الغواصات النووية الروسية من الجيل الرابع غواصات مشروعي "بوري" و"ياسن"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".