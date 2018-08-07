أثارت تغريدة نشرها موقع سعودي شهير جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية الأزمة الدبلوماسية المشتعلة بين المملكة وكندا حالياً.
السعودية تغلق حساباً على تويتر نشر تغريدة اعتبرت تهديداً لكندا
السعودية تغلق حساباً على تويتر نشر تغريدة اعتبرت تهديداً لكندا
ونشر موقع إنفوغرافيك السعودية صورة مركبة تظهر طائرة متجهة نحو برج CN في تورونتو مرفقة بمثل عربي يقول: "من تدخل فيما لا يعنيه لاقى ما لا يرضيه".
واعتبرت التغريدة تهديداً مبطناً يعيد للأذهان مشهد الحادي عشر من سبتمبر-أيلول، على حسب وصف بعض رواد مواقع التواصل، مما حدا بالسلطات السعودية إلى إغلاق الحساب الذي قام بنشرها.
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وقام صاحب الحساب بالاعتذار عن التغريدة التي وصفها بغير الموفقة قائلاً: "قمنا في وقت سابق بنشر صورة غير موفقة وهو ما جعلنا نحذفها مباشرة، كان المقصود من التغريدة أن ترمز إلى عودة السفير، لكن تبين لنا أن المغزى لم يكن واضحاً، وأي معنى آخر قد فهم منها لم يكن مقصوداً، نعتذر لأي شخص شعر بالإستياء".
وكانت أزمة دبلوماسية قد اندلعت بين السعودية وكندا على خلفية تصريحات لوزيرة خارجية الأخيرة، تتعلق بوضع حقوق الإنسان في المملكة وتوقيف نشطاء المجتمع المدني، فقامت السعودية على إثر ذلك باستدعاء سفيرها للتشاور واعتبار السفير الكندي لديها شخص غير مرغوب به، كما أوقفت رحلات الطيران من وإلى كندا، وجمدت التعاملات التجارية والاستثمارية، وأوقفت برامج الابتعاث للطلاب.