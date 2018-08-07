شاهد: وضع الحدود الروسية-الجورجية بعد 10 سنوات من الحرب

في هذا الأسبوع تمر الذكرى العاشرة للحرب الروسية–الجورجية، المعارك التي استمرت لمدة ستة أيام قُتل فيها حوالي 850 شخص، ونزح حوالي 190000 آخرين من منازلهم.
وعند توقف إطلاق النار أجبرت روسيا القوات الجورجية على الانسحاب من أوسيتا الجنوبية وأبخازيا، كما سحبت روسيا جنودها كجزء من اتفاقية وقف إطلاق النار.
السجال السياسي حول هاتين المقاطعتين مستمر لحدّ الساعة، الغرب يرى أن هذه الأراضي محتلة، وهو ما يحظره القانون الدولي، بينما دول أخرى هي روسيا وسوريا وفنزويلا ونيكاراغوا يرونها دول مستقلة.
إليكم الحدود اليوم في صور: