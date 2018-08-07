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جورجيا

شاهد: وضع الحدود الروسية-الجورجية بعد 10 سنوات من الحرب

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شاهد: وضع الحدود الروسية-الجورجية بعد 10 سنوات من الحرب

شاهد: وضع الحدود الروسية-الجورجية بعد 10 سنوات من الحرب
© Copyright :
© Copyright : REUTERS/David Mdzinarishvili
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في هذا الأسبوع تمر الذكرى العاشرة للحرب الروسية–الجورجية، المعارك التي استمرت لمدة ستة أيام قُتل فيها حوالي 850 شخص، ونزح حوالي 190000 آخرين من منازلهم.

وعند توقف إطلاق النار أجبرت روسيا القوات الجورجية على الانسحاب من أوسيتا الجنوبية وأبخازيا، كما سحبت روسيا جنودها كجزء من اتفاقية وقف إطلاق النار.

السجال السياسي حول هاتين المقاطعتين مستمر لحدّ الساعة، الغرب يرى أن هذه الأراضي محتلة، وهو ما يحظره القانون الدولي، بينما دول أخرى هي روسيا وسوريا وفنزويلا ونيكاراغوا يرونها دول مستقلة.

إليكم الحدود اليوم في صور:

REUTERS/David Mdzinarishvili

صورة للافتة على حدود أوسيتيا الجنوبية

REUTERS/David Mdzinarishvili

سيدتان قرويتان تسيران عند السياج الحدودي

REUTERS/David Mdzinarishvili

العلم الأوسيتي عند الحدود

REUTERS/David Mdzinarishvili

أحد سكان المنطقة يسير بالقرب من لافتة كتب عليها "أوسيتا الجنوبية"

REUTERS/David Mdzinarishvili

مراقبون من الأمم المتحدة يراقبون سير الأعمال

REUTERS/David Mdzinarishvili