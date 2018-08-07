شاهد: آلاف الفنزويليين في الشوارع تأييدا لمادورو

خرج آلاف الفنزويليين الموالين للرئيس نيكولاس مادورو إلى شوارع العاصمة كاركاس، للتعبير عن تأييدهم ودعمهم له، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها السبت الماضي.
وقد طُلب من موظفي القطاع العمومي المشاركة في هذه المسيرات للتأكيد على حجم التأييد الكبير للرئيس مادورو. مدير الشركة الحكومية للنقل "ميترو دو كاركاس" أكد على التزام الموظفين بدعم الرئيس.
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وأكد مصدر حكومي أنه تم القاء القبض على المتورطين في محاولة الاغتيال، التي استُخدمت فيها طائرة مُسيرة تحمل متفجرات، دون الإعلان عن الجهات أو عن أسماء الأشخاص المسؤولين عن العملية.
المصدر ذاته أشار إلى أن عملية التتبع والتوقيف تمت بحق ستة أشخاص، وأن تهما تتعلق بالخيانة ومحاولة القتل والإرهاب ستوجه لهم.