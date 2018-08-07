بريطانيا ستطالب روسيا بتسليم مشتبه بهما في هجوم سكريبال

نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مصادر حكومية وأمنية قولها إن بريطانيا مستعدة لأن تطلب من روسيا تسليم رجلين تشتبه في أنهما نفذا هجوما بغاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق في مدينة سالزبري الإنجليزية. وقالت الصحيفة إن المدعين استكملوا طلب التسليم وبات جاهزا لتقديمه.
وعثر على سيرغي سكريبال، وهو عقيد سابق في المخابرات العسكرية الروسية أفشى أسرار عشرات من العملاء للمخابرات البريطانية، وابنته يوليا فاقدي الوعي على مقعد عام في سالزبري في أوائل مارس-آذار.
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وألقت بريطانيا باللوم على روسيا في تسمم سكريبال وابنته وقالت إن السم المستخدم هو "نوفيتشوك"، وهو غاز أعصاب مميت طوره الجيش السوفيتي في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. ولكن روسيا نفت مرارا أي ضلوع لها في الهجوم.
ومن المرجح أن ترفض روسيا طلب التسليم وتخاطر بتأجيج التوترات الدبلوماسية بينها وبين المملكة المتحدة بعد أن وصلت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.
ويحظر الدستور الروسي تسليم مواطنين روس إلى دول أخرى. ورفض مسؤولون تسليم رجال مطلوبين بتهمة قتل ألكسندر ليتيفينكو باستخدام نظائر مشعة في العام 2006.