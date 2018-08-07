الولايات المتحدة تدخل على خطّ الأزمة الدبلوماسية بين كندا والسعودية

أعلنت كل من البحرين ودولة الإمارات يوم الإثنين دعمهما لجميع قرارات السعودية في خلافها الدبلوماسي مع كندا، وأكدتا تضامنهما الكامل "في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية وضد كل من يحاول المساس بسيادتها".

وفي أول تعليق من جانب واشنطن قال مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية يوم الاثنين ان الولايات المتحدة طلبت من الحكومة السعودية مزيدا من التفاصيل بشأن احتجاز نشطاء حقوقيون وحثتها على احترام الاجراءات القانونية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية "طلبنا من حكومة المملكة العربية السعودية الحصول على معلومات إضافية حول اعتقال عدد من النشطاء" وداعى البيان كل من السعودية وكندا بـ "الحلفاء المقربين". وأضاف المسؤول "إننا نشجع حكومة المملكة العربية السعودية على احترام الإجراءات القانونية السليمة ونشر المعلومات المتعلقة بتلك القضايا".

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء

كذلك أصدرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية اليوم الثلاثاء بيانا تندد فيه بتصرف الحكومة الكندية حين طلبت معلومات حول معتقلي رأي سعوديين.

وجاء في بيان الهيئة "إن القضاء في المملكة سلطة مستقلة, ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، ولا يقبل من أحد كائناً من كان أن يطعن في الأحكام القضائية ويطالب بالإفراج عن متهم قيد التحقيق وفق الأنظمة المرعية لدى النيابة العامة أو عن من صدر بحقهم أحكام قضائية نافذة، ونؤكد في هذا الصدد أن الموقف الكندي يعد تدخلاً سافراً للتأثير في نظام العدالة الجنائية، ويرفضه الشعب السعودي كما رفضته قيادته الحكيمة بكل حزم وقوة".

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الحكومة السعودية تكرر رفضها "للتدخل" الكندي

في السياق، قال التلفزيون السعودي اليوم الثلاثاء إن حكومة المملكة العربية السعودية كررت رفضها لما وصفته "بالتدخل في شؤونها الداخلية". وكانت الرياض استدعت سفيرها لدى أوتاوا وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة لمغادرة البلاد بعد أن دعت كندا إلى الإفراج عن النشطاء الحقوقيين المحتجزين في السعودية.

الجالية السعودية في كندا

ويوجد في كندا حوالي 12 ألف سعودي منهم 7000 مبتعث للدراسة أو التدريب، وتقوم الجهات المعنية في السعودية حاليا بالبحث عن طرق لنقلهم من كندا إلى جامعات ومراكز تدريب في دول أخرى.

ايميل من #ملحقية_كندا



إشارة إلى الأمر السامي القاضي بإيقاف كافة برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى #كندا وعدم بقاء أي #مبتعث بنهاية صيف هذا العام، عليه نأمل من الجميع المسارعة في إنهاء جميع الارتباطات والتقدم بطلب تذكرة عودة للمملكة خلال شهر من تاريخه عن طريق بوابة سفير — سعوديون في كندا (@Saudi_in_canada) August 7, 2018

السعودية جمدت التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا وطردت السفير الكندي في رد فعل حاد على مناشدة أوتاوا للرياض الإفراج عن نشطاء من المجتمع المدني. كما استدعت سفيرها وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة للرحيل. وانتقد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الاثنين تصرف كندا باعتباره موقفا مبنيا على "معلومات مضللة" وقال إن بلاده لن "تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية".