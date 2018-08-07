حظر برامج تحديد المواقع على عناصر الجيش الأميركي

أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أنّ الجيش الأميركي منع عناصر جيشه الذين يقومون بمهام عبر العالم من استخدام خصائص وتطبيقات تحديد المواقع على الهواتف الذكية وأجهزة قياس اللياقة البدنية وغيرها من الأجهزة، معتبرا أنها قد تشكل خطرا أمنيا بكشفها عن مواقع تواجدهم.

وجاء قرار الجيش الأميركي على خلفية المخاوف التي أثيرت في يناير-كانون الثاني عندما كشف تحليل أجراه باحث استرالي لبيانات نشرها تطبيق "سترافا"، الذي يتعقب مستويات اللياقة البدنية، بشأن أنشطة مستخدميه عن مواقع جنود أميركيين في سوريا والعراق.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عبر مذكرة صدرت يوم الجمعة أشارت إلى أنّ إمكانات تحديد المواقع تشكل "خطرا كبيرا".

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وأوضحت المذكرة أنّ "إمكانات تحديد المواقع الجغرافية تلك يمكن أن تكشف معلومات شخصية، ومواقع وأعمالا روتينية وأعداد الأفراد التابعين للوزارة، وربما تسبب عواقب أمنية غير مقصودة وتزيد المخاطر على القوة المشتركة وعلى المهمة". وأضاف المذكرة أن الحظر يسري على الفور.