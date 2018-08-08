130 قتيلا نتيجة زلزال جزيرة لومبوك الإندونيسية

ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الأندونيسية الأحد 5 أغسطس / آب، ووصلت قوته إلى 6.9 درجة على مقياس ريختر إلى 130 شخصا، واضطر حوالي 156000 آخرين للنزوح من منازلهم.
وأثار الزلزال حالة من الذعر بين السكان المحليين والسياح، خاصة وأنه حدث بعد أسبوع من زلزال آخر سبقه، قُتل على إثره 16 شخصا.
وأصيب في الزلزال الأخير حوالي 1477 شخصا بجروح خطيرة، وتضررت عشرات الآلاف من المنازل.
المتحدث باسم هيئة الكوارث الوطنية سوتويو بورو نوجروهو ألمح إلى إمكانية ارتفاع عدد القتلى، هذا في الوقت الذي استأنف فيه العمال بالبحث بين أنقاض المباني عن ناجين، مستخدمين جرافات وآلات ثقيلة.
محمد زين مجدي، حاكم إقليم غرب نوسا تينجارا، أكد بأن هنالك حاجة ماسة إلى طاقم طبي كبير وغذاء ودواء في المناطق المتضررة، وقال:"لدينا موارد بشرية محدودة، الأطباء المساعدون والممرضون متواجدون في المشافي أو في الملاجئ والبعض الآخر في الميدان، هذا الزلزال مدمر، هو تجربتنا الأولى على هذا المستوى".
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الصليب الأحمر الإندونيسي أنشأ 10 عيادات متنقلة شمال الجزيرة، بالإضافة إلى مشفى ميداني بالقرب من مركز إجلاء يخدم أكثر من 500 قرية في تانجونغ.
بعض القرى سُويت بيوتها بالأرض، تهدمت بيوتها بشكل كامل، تصدعت طرقها وتكسرت الجسور فيها، على حد تعبير أريفين محمد هادي، المتحدث الرسمي باسم الصليب الأحمر الإندونيسي.