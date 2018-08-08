أفغانستان تؤكد أن مقاتلي داعش المستسلمين يعاملون كأسرى حرب

قالت وكالة رويترز يوم الأربعاء نقلاً عن جنرال أمريكي كبير إن أفغانستان ستعامل مقاتلي ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الذين استسلموا الأسبوع الماضي معاملة أسرى الحرب وليس كضيوف مكرمين رغم الاستقبال الحار الذي استقبلوا به في البداية.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه رغم زيادة الضغط من أجل إجراء محادثات سلام بين طالبان وحكومة كابول المدعومة من الغرب، فإن جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية تتسم بالوحشية ليست جزءا من أي مساع للمصالحة.