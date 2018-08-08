خطوط طيران أميركية تطرد سيدة حجزت مقعدا لها ولآلة تشيلو ثمنها 30000$

ومن غرائب تفاصيل هذه الحادثة، فإن الفتاة، وهي موسيقية، قد حجزت كرسيين لها ولآلة التشيلو التي يصل ثمنها إلى 30 ألف دولار.

طردت شركة طيران أمريكية طالبة من احدى طائراتها في رحلة متجهة من ميامي إلى شيكاغو.

"جينغ هو" وهي طالبة موسيقى في جامعة DePaul كانت مسافرة على متن طيران "أميركان إيرلاينز" من ميامي للمشاركة في مهرجان موسيقي.

أما زوجها جاي تانغ فقد أكد في منشور على فيسبوك بأنه عندما اشترى التذكرة لزوجته ولآلتها الموسيقية تأكد من أنه يمكن أن تحملها على متن الطائرة في رحلتي الذهاب والإياب.

وأكدت جينغ هو في مقابلة مع قناة NBC5 بأنها دائما ما تشتري تذكرة إضافية لآلتها، لتحملها معها على متن الطائرة، خاصة وأن ثمنها حوالي 30000 دولار.

وألمحت إلى أنها لم تواجه مشكلة في رحلتها الأولى عندما سافرت من شيكاغو إلى ميامي، وأن طاقم الطائرة أعطوها شريطا خاصا لتثبت بواسطته آلة التشيلو.

وقالت:"في رحلة العودة إلى شيكاغو أخبرتها احدى العاملات في الخطوط بأن آلتها كبيرة، ولن يكون لها مكان".

وبحسب قوانين الطيران الأمريكية فإن للمسافرين الحق باصطحاب آلاتهم الموسيقية على متن الطائرة في حال لم يتجاوز وزنها الـ 165 باوند، وأن تتلاءم مع حجم الكراسي الموجودة في الطائرة، وهو ما يتلاءم مع آلة جينغ والتي يبلغ وزنها 10 باوندات فقط.

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وقد نقل موقع "بزنس إنسايدر" تصريح شركة الطيران والذي جاء فيه:"لم تتمكن مسافرة على الرحلة 2457 المتجهة من ميامي إلى شيكاغو من السفر مع آلة التشيلو الخاصة بها، حيث كان هنالك لغط حول ما إذا كانت آلتها تستوفي الشروط، ويتناسب حجمها مع طائرة بوينغ 737، لذا فقد حجزنا للمسافرة في رحلة باليوم التالي، في طائرة بوينغ 767، ووفرنا لها فندقا مناسبا ووجبات الطعام، واعتذرنا لسوء التفاهم الذي حصل معها.

أما زوجها تانغ فقد كتب في فيسبوك بأنه وبعد أن تم إنزال زوجته من الطائرة أحاط بها ثلاثة رجال شرطة، وأخبروها بأن عليها أن تشتري تذكرة من الدرجة الأولى من جيبها الخاص، وأضاف:"لا اعتقد أننا ارتكبنا خطأ، أعتقد بأنه تمت إساءة معاملتها".

كما نشر تانغ صورة التقطتها زوجته لكابتن الطائرة يرفع يده بشارة النصر بعد أن تم إنزالها من الطائرة.