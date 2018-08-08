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أستراليا

شاهد: أستراليا تشهد موجة جفاف تعد الأسوأ منذ 1902

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شاهد: أستراليا تشهد موجة جفاف تعد الأسوأ منذ 1902

شاهد: أستراليا تشهد موجة جفاف تعد الأسوأ منذ 1902
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قالت مصادر رسمية في استراليا الأربعاء إن ولاية ساوث ويلز تعاني حاليا 100% من الجفاف. وقد اعلنت الحكومة الاسترالية عن حزمة مساعدات عاجلة للولاية قدرت بـ 140 مليون دولار أميركي لمساعدة المزارعين المتضريين من الجفاف، وذلك مع استمرار معاناة مناطق السواحل الشرقية من أسوأ موجة جفاف عرفتها الذاكرة الحية.

ولم يهطل في ولاية ساوث ويلز سوى 20% في الشهور الثلاثة الاخيرة من كمية الامطار المعتادة كل موسم.

ويواجه المزارعون شحا كبيرا في المياه بسبب قلة الامطار وموجة الحر والجفاف التي ضربت استراليا، وسجلت الامطار في الخريف الأخير 57 ملم من المياه تحت معدلها، وهو ما يعد الخريف الأكثر جفافا منذ العام 1902