شاب بريطاني يحصد مخالفات بقيمة 45000$ في دبي خلال 3 ساعات

ابن الـ 25 عاما يحصد مخالفات مرورية بقيمة 45000$، هذا الخبر ليس نكتة، فهو تماما ما حصل لشاب بريطاني في دبي خلال 3 ساعات من قيادته لسيارة لمبرغيني "هوراكان"، الأسبوع الماضي، الطريف بالموضوع أن الشاب دخل في حالة جدل مع شركة تأجير السيارات حول مسؤولية الطرفين على دفع المخالفات.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الشاب والذي يمضي اجازته في دبي، قد قاد السيارة على طول شارع الشيخ زايد بسرعة 150 ميل بالساعة، وهو ما جعله مصدر جذب لكل الرادارات الموجودة على طول الطريق، مع العلم بأنه تم تحرير مخالفات تجاوز سرعة أكثر من 33 مرة خلال 3 ساعات.
لكن ما يجب ذكره أنه وفي دبي فإن مخالفات السيارة تتراكم على الشركة المؤجرة.
الشاب البريطاني لم يعيد السيارة بعد، بالتالي لم يعرف ردة فعل الشركة، وبحسب فارس محمد إقبال، مالك الشركة فإن شرطة دبي ستحجز السيارة، وقال:"من سيدفع قيمة هذه المخالفات؟ لن ندفعها نحن، هذا خطأه، وعليه أن يتحمل كامل التكاليف".
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وكان السائح البريطاني قد دفع مبلغ 1550 دولار، في 30 يوليو / تموز، لاستئجار السيارة لمدة يومين، كما أعطى جواز سفره للشركة كضمان، ومن غير الواضح إذا ما كان بإمكانه مغادرة البلد بدون الحصول على جواز سفره، خاصة وأن المخالفات لم تسجل باسمه، بالتالي هو ليس مطلوبا للسلطات الإماراتية.
وبحسب محمد إقبال فقد حصلت شركته على كل أوراق المخالفات، وقدم طلبا بمنعه من السفر، إلا أن الطلب تم رفضه.
ولا يستطيع إقبال أن يذهب ليحضر السيارة من الشاب، لأنه إن استلمها دون دفع المخالفات فهذا يعني أنه مسؤول أمام شرطة دبي وأن عليه تسليمها للحجز.