قام تسعة طلاب بجامعة حلوان في مصر بتصنيع مركبة صديقة للبيئة وقليلة الكلفة تعمل بطاقة الهواء المضغوط.
شاهد: طلاب مصريون يطورون سيارة تعمل بقوة الهواء المضغوط
شاهد: طلاب مصريون يطورون سيارة تعمل بقوة الهواء المضغوط
وخلال عام واحد، طور طلاب قسم الهندسة الميكانيكية نظرية استخدام الهواء المضغوط كوسيلة لتشغيل المحركات حتى تمكنوا من تحويل بحثهم النظري إلى حقيقة على أرض الواقع.
وعلى الرغم من المعوقات التي واجهها الطلاب كالمشاكل التقنية وانخفاض الدعم المالي إلا ان ذلك لم يمنعهم من إنهاء المشروع الذي يسعى إلى محاربة التلوث البيئي وارتفاع أسعار البنزين والمحروقات.
وتصل سرعة السيارة إلى 40 كيلومتر/الساعة ويمكنها السير حتى مسافة 30 كيلومتر قبل أن ينضب وقودها كما تصل الكلفة التصنيعية للواحدة منها إلى ألف دولار.
ويقول الطلاب إنه بالاستخدام الأمثل للموارد المُصنِعة، فمن الممكن أن تصل سرعة المركبة إلى 100 كيلومتر في الساعة وأن تسير لمسافة معادلة قبل نفاذ وقودها.
ويأتي المشروع في وقت يعاني فه المصريون من التزايد المستمر في أسعار الوقود بعد قرار السلطات بالرفع التدريجي للدعم الحكومي عن أسعار المحروقات امتثالاً لمطالب صندوق النقد الدولي الذي منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار تُدفع على ثلاث سنوات.
ويأمل الطلاب أن يتوافر لهم التمويل الكافي للبدء في انتاج مركبتهم على نطاق تجاري أوسع.
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