الاتحاد الأوروبي يرضخ لضغوط نتنياهو ويوقف دعم منظمة حقوقية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء 7 أغسطس/آب، أن الاتحاد الأوروبي سيوقف تمويله "مجلس الدفاع عن الحريات"، المكون من مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني.

وجاء في الإعلان أن وقف الدعم نتيجة لجهود نتنياهو المتواصلة في هذا الخصوص.