أعلن مسؤولون رياضيون في كينيا اليوم الأربعاء عن وفاة العداء وبطل العالم السابق في سباقات الحواجز نيكولاس بيت جراء حادث سير بمقاطعة ناندي الكينية.
وفاة بطل العالم السابق الكيني نيكولاس بيت في حادث سير
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وفاة بطل العالم السابق الكيني نيكولاس بيت في حادث سير
واصطدمت سيارة بيت بعدة مطبات فسقطت في حفرة كبيرة على أحد الطرقات بعد يوم واحد من عودته لبلاده بعد المشاركة في البطولة الإفريقية لألعاب القوى في نيجيريا.
وفاز بيت بسباق الـ 400 متر حواجز ببطولة العالم لألعاب القوى في العاصمة الصينية بكين في العام 2015 وهو ما كان أول انتصار لكينيا بسباقات العدو لمسافات أقصر من 800 متر.
ويخلف بيت ورائه شقيقه التوأم هارون كوخ وهو أيضاً عداء.
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