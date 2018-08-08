صوت مجلس الشورى الإيراني اليوم الأربعاء لصالح إقالة وزير العمل علي ربيعي وسط مصاعب اقتصادية كبيرة تمر بها البلاد وخاصة بعد القرار الأمريكي بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران.
إيران تقيل وزير العمل وسط صعوبات اقتصادية جمّة
إيران تقيل وزير العمل وسط صعوبات اقتصادية جمّة
ويعاني الاقتصاد الإيراني من معدلات بطالة مرتفعة، كما أدى إعادة فرض العقوبات الأمريكية إلى تهاوي سعر العملة المحلية لتفقد نصف قيمتها خلال الأشهر الأربع الماضية.
وصوت 129 عضواً بالبرلمان بسحب الثقة عن ربيعي مقابل 111 عضواً أرادوه في منصبه.
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وتواجه الحكومة الإيرانية انتقادات داخلية منذ ديسمبر – كانون الأول الماضي حيث اندلعت مظاهرات امتدت لأكثر من 80 مدينة تنديداً بالصعوبات الاقتصادية.
كذلك استمرت مظاهرات قادها سائقو الشاحنات وفلاحون وتجار بأسواق العاصمة طهران، مما نتج عنها نشوب مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أدت لوفاة 25 شخصاً خلال الأشهر القليلة الماضية.