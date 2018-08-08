شاهد: العثور على خاتم نادر يعود للحقبة الإغريقية بالقدس

عثر علماء الآثار الإسرائيليون على خاتم ذهبي يعود لأكثر من 2000 عام في موقع بالقرب من أسوار بيت المقدس وهو ما يعد من العلامات النادرة لحقبة الحكم الإغريقي للمدينة العتيقة.
وتم كشف النقاب عن الخاتم البالغ طوله 4 سنتيمترات ومزركش بقالب على شكل رأس الكبش أثناء أعمال تنقيب بموقع على بعد 200 متر جنوب بيت المقدس.
ويقول علماء الآثار الإسرائيليون إن صياغة الخاتم تتوافق مع تصاميم المجوهرات بالعصر الإغريقي المبكر وخاصة القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد وهي الفترة بين غزو الإسكندر الأكبر للقدس وانتفاضة اليهود ضد الحكم الوثني طبقاً الكتب المقدسة المسيحية واليهودية.