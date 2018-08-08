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إسرائيل

شاهد: العثور على خاتم نادر يعود للحقبة الإغريقية بالقدس

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شاهد: العثور على خاتم نادر يعود للحقبة الإغريقية بالقدس

شاهد: العثور على خاتم نادر يعود للحقبة الإغريقية بالقدس
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عثر علماء الآثار الإسرائيليون على خاتم ذهبي يعود لأكثر من 2000 عام في موقع بالقرب من أسوار بيت المقدس وهو ما يعد من العلامات النادرة لحقبة الحكم الإغريقي للمدينة العتيقة.

وتم كشف النقاب عن الخاتم البالغ طوله 4 سنتيمترات ومزركش بقالب على شكل رأس الكبش أثناء أعمال تنقيب بموقع على بعد 200 متر جنوب بيت المقدس.

ويقول علماء الآثار الإسرائيليون إن صياغة الخاتم تتوافق مع تصاميم المجوهرات بالعصر الإغريقي المبكر وخاصة القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد وهي الفترة بين غزو الإسكندر الأكبر للقدس وانتفاضة اليهود ضد الحكم الوثني طبقاً الكتب المقدسة المسيحية واليهودية.

وقال يوفال غادوت، وهو أستاذ الآثار بجامعة تل أبيب لرويترز إنها المرة الأولى التي يتم فيها العثور على خاتم ذهبي يعود للحقبة الإغريقية بالقدس.

وأضاف غادوت أن الاكتشاف من شانه ان يساعد علماء التاريخ على فهم العديد من عادات سكان وحكام القدس خلال الحقبة الإغريقية المبكرة.

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اسم المنتج • عمرو حسن