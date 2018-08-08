أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار قرب قطاع غزة يوم الأربعاء، لكنه قال لاحقا إنه مجرد خطأ.
صفارات الإنذار جنوب إسرائيل هي إنذار كاذب
صفارات الإنذار جنوب إسرائيل هي إنذار كاذب
وأصدر الجيش في حسابه الرسمي على موقع تويتر تحذيرا لهجوم بالصواريخ يشمل خريطة لتحديد موقع الانذار ومرفقا بعبارة "صفارات الانذار تُسمع في سديروت ومناطق النقب".
وفي تغريدة لاحقة بعد أقل من ساعة جاء فيها "يبدو أن صفارات الانذار التي أطلقت في سديروت ومناطق النقب كانت إنذارا كاذبا".
وتطلق إسرائيل صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع، الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس، صواريخ أو قذائف هاون "مورتر".
ويأتي انطلاق صفارات الإنذار فيما تبحث إسرائيل وحركة حماس أفكارا اقترحتها مصر والأمم المتحدة للتهدئة بعد تصاعد التوتر بين الجانبين لأكثر من ثلاثة أشهر على حدود غزة ومنذ بدء مسيرات العودة في الثلاثين من آذار المنصرم.
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وقصفت إسرائيل يوم الثلاثاء موقعا تابعا لحماس في شمال قطاع غزة مما أدى لمقتل عضوين في الحركة. وقالت إسرائيل إن جنودها تعرضوا لإطلاق نار من الموقع، لكن حماس نفت ذلك قائلة إن العضوين كانا يشاركان في تدريب على إطلاق النار.