وافقت الخطوط الجوية الكويتية على دفع تعويضات لمسافرة إسرائيلية بسبب ما وصف بالاَضرار التي لحقت بالمرأة لمنع الشركة بيع تذكرة سفر للسيدة لكونها إسرائيلية أرادت السفر من مطار هيثرو بلندن إلى العاصمة التايلندية بانكوك قبل تسعة أشهر بحسب صحيفة "جويش جورنال".
الخطوط الكويتية توافق على تعويض سيدة إسرائيلية منعتها من السفر على متن طائراتها
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الخطوط الكويتية توافق على تعويض سيدة إسرائيلية منعتها من السفر على متن طائراتها
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ورفعت المسافرة ماندي بلومنتال دعوى ضد الخطوط الكويتية أمام احدى محاكم لندن، بعد أن أظهر فيديو موظف "الكويتية" في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية يقول فيه للمرأة إن حاملي جوازات السفر الإسرائيلية لا يسمح لهم بالسفر في الطائرات الكويتية، عندها قاضت المسافرة الشركة بحجة التمييز العنصري والمضايقات.
ووصفت بلومنتال قرار الشركة حينها بمعاداة السامية، وقالت إنه لمن المروع ان يلحق بك التمييز وأن يقال لك غير مسموح أن تقوم بفعل شيء بسبب هويتك.