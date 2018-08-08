بعد تعافيها من السرطان، هنأ مجموعة كبيرة من نجوم الفن والغناء العربي المغنية اللبنانية أليسا بنشرهم التغريدات والعبارات المشجّعة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك.
نجوم العالم العربي يشجعون أليسا بعد تغلبها على سرطان الثدي
نجوم العالم العربي يشجعون أليسا بعد تغلبها على سرطان الثدي
أليسا، التي صنفتها مجلة فوربس الأمريكية بأنها من أغنى الفنانين في العالم العربي بثروة قدرت بـ 48 مليون دولار، كشفت مؤخراً عن تشخيصها بمرض سرطان الثدي في أواخر العام الماضي 2017 وأنها تغلبت على المرض. أصدرت فيديو كليب لأغنية "إلى كل اللي بيحبوني" من ألبومها الغنائي الحادي عشر والجديد، والذي يحمل نفس العنوان.
أغنيتها المصورة كانت بمثابة توثيقا للتجربة التي عاشتها أليسا، وجهت المغنية خلالها رسالة إلى متابعيها من النساء في العالم حول أهمية التشخيص المبكر لمرض سرطان الثدي. وشجعتهن للتغلب على المرض.
ألبوم أليسا الجديد دخل في الأسبوع الأول من طرحه المرتبة العاشرة في قائمة بليبورد العالمية لأكثر الألبومات مبيعاً في العالم.
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