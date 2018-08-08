من دبر محاولة اغتيال الزعيم الفنزويلي.. معارضوه أم مادورو نفسه؟

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اثنين من معارضيه بضلوعهما في الهجوم الذي تعرض له بواسطة طائرتين بدون طيار فيما وصفه مسؤولون فنزويليون بأنه محاولة اغتيال للزعيم، بينما وصفه معارضون بأنه "مسرحية".

وقامت السلطات الفنزويلية بشن هجوم على بعض نشطاء المعارضة وأحالت مجموعة من النواب إلى القضاء بتهمة الضلوع في محاولة الاغتيال.