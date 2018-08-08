بعد مئة عام من الغموض.. العلماء يحلون لغز "شلالات الدم" في أنتاركتيكا

بعد أكثر من مئة عام من الدراسة والبحث، تمكن العلماء أخيراً من حل لغز شلالات الدم في القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا".

وتتدفق "شلالات الدم"،التي اكتسبت اسمها من لونها الأحمر القاني الشبيه بلون الدم، من أحد الأنهار الجليدية باتجاه بحيرة أسفله. ويبلغ ارتفاع المياه المتدفقة حوالي 100 قدم.

وعلى الرغم من أن العلماء تمكنوا من تفسير سبب اللون الأحمر منذ عقود، إلا أنّ المصدر الأصلي الذي تنبع منه المياه الحمراء بقي مجهولاً لأكثر من مئة عام. واكتشف العلماء أخيراً أنها تأتي من "بحيرة سرية قديمة".