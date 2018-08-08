رئيس وزراء ماليزيا السابق متهم بغسيل أموال

وتتعلق الاتهامات، التي تُليت في المحكمة، بتحويلات نقدية بقيمة 42 مليون رنجيت (عشرة ملايين دولار) من شركة "إس.آر.سي انترناشيونال"، التي كانت وحدة تابعة للصندوق، إلى حساب مصرفي شخصي لنجيب.

وجهت السلطات الماليزية الأربعاء 8 أغسطس/آب ثلاثة اتهامات بغسل أموال إلى رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في إطار تحقيق بشأن أموال مفقودة من صندوق التنمية الماليزي "1إم.دي.بي" التابع للدولة.

وتعرض نجيب وأسرته للكثير من التدقيق منذ هزيمته في الانتخابات التي أجريت في مايو/ أيار وفاز فيها معلمه السابق مهاتير محمد.

وأعاد مهاتير فتح التحقيق بشأن الصندوق بعد أن أصبح رئيسا للوزراء ومنع نجيب وزوجته روسماه منصور من مغادرة البلاد.

واستجوبت اللجنة الماليزية لمكافحة الفساد نجيب الثلاثاء الماضي، قبيل جلسة تمهيدية قبل بدء محاكمته في فضيحة فساد تتعلق بصندوق التنمية الماليزي.

وتقول وزارة العدل الأمريكية إن مسؤولين بارزين بالصندوق ومساعدين لهم أساؤوا استخدام نحو 4.5 مليار دولار من أموال الصندوق.

ونفى نجيب في شهر مايو / أيار الماضي ارتكاب أي أخطاء منذ تفجر فضيحة الصندوق الحكومي في 2015، لكنه استبدل النائب العام وعددا من مسؤولي لجنة مكافحة الفساد بغية إغلاق تحقيق أولي.

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ويقول نجيب إن 681 مليون دولار أودعت في حسابه المصرفي كانت تبرعا من أمير سعودي وليس من أموال الصندوق الحكومي.

ويتركز التحقيق الجديد الذي تجريه لجنة مكافحة الفساد بصورة أولية على كيف ذهب 10.6 مليون دولار من شركة (إس.آر.سي إنترناشيونال) إلى حساب نجيب.

وكانت الشرطة الماليزية قد أعلنت الأربعاء 27 يونيو / حزيران عن مصادرتها ممتلكات تصل قيمتها إلى ما بين 900 مليون – 1.1 مليار رنجيت وهو ما يقارب 270 مليون دولار، بعد أن داهمت مقرات تابعة لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.

المداهمات جاءت على خلفية التحقيق في قضايا فسات تتعلق بصندوق "1MDB " الذي تديره الدولة.

عمار سينغ رئيس قسم الجريمة التجارية في الشرطة الماليزية أكد مصادرة 1200 قطعة مجوهرات من ستة مباني تمت مداهمتها، وألمح في المؤتمر الصحفي الذي عقده على خلفية المداهمات بأن ما صادروه هو أكبر كنز يُعثر عليه في تاريخ ماليزيا.