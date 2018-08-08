ناسا تستعد لإطلاق مسبارها الشمسي باركر إلى الشمس

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية - ناسا لإطلاق مسبارها الشمسي الذي يحمل اسم "باركر" يوم السبت القادم في 11 من أغسطس/آب في رحلة سوف تستغرق حوالي سبعة أعوام إلى تخوم الغلاف الجوي للشمس.

وسيقترب باركر بسرعة تصل إلى 700 ألف كيلومتر في الساعة ليصل إلى مسافة تفصله 6.5 مليون كيلومتر عن الشمس، وهي مسافة ولو أنها "فلكية" بمقاييسنا اليومية ولكنها تعتبر قريبة جداً. فلو تخيلنا أن المسافة التي تفصلنا عن الشمس هي متر واحد، فإن باركر سوف يقترب لمسافة تعادل أربعة سنتمرات من سطح نجمنا الوحيد.