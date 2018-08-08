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طيارو "ريان إير" في ألمانيا يعلنون الإضراب احتجاجاً على ظروف عملهم

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طيارو "ريان إير" في ألمانيا يعلنون الإضراب احتجاجاً على ظروف عملهم

طيارو "ريان إير" في ألمانيا يعلنون الإضراب احتجاجاً على ظروف عملهم
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يعتزم طيارو شركة "ريان إير" في ألمانيا الإضراب لمدة 24 ساعة ابتداءً من يوم الجمعة 10 آب/أغسطس المقبل لينضموا بذلك إلى الإجراء الذي اتخذه زملاؤهم في إيرلندا وبلجيكا والسويد.

ويأتي الإضراب بناء على دعوة من نقابة الطيارين الألمان "Vereinigung Cockpit" وسيؤثر على جميع الرحلات الجوية من وإلى ألمانيا وفقاً لما ذكرته النقابة في بيانها.

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وطالبت النقابة بتحسين الظروف التي يعمل بها الطيارون وأجورهم.

وقالت "ريان إير" إنها ستكون مضطرة لإلغاء 250 رحلة من وإلى ألمانيا بسبب الإضراب.

ووصفت الشركة الإضراب "بغير الضروري" وأضافت : " نأسف لكوننا سنضطر لإلغاء 240 رحلة من وإلى ألمانيا من أصل 2400 رحلة مقررة في جميع انحاء أوروبا يوم الجمعة المقبل".

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