طيارو "ريان إير" في ألمانيا يعلنون الإضراب احتجاجاً على ظروف عملهم

يعتزم طيارو شركة "ريان إير" في ألمانيا الإضراب لمدة 24 ساعة ابتداءً من يوم الجمعة 10 آب/أغسطس المقبل لينضموا بذلك إلى الإجراء الذي اتخذه زملاؤهم في إيرلندا وبلجيكا والسويد.
ويأتي الإضراب بناء على دعوة من نقابة الطيارين الألمان "Vereinigung Cockpit" وسيؤثر على جميع الرحلات الجوية من وإلى ألمانيا وفقاً لما ذكرته النقابة في بيانها.
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وطالبت النقابة بتحسين الظروف التي يعمل بها الطيارون وأجورهم.