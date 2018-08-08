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السعودية ستوقف برامج علاج مواطنيها في كندا

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السعودية ستوقف برامج علاج مواطنيها في كندا

الملك سلمان
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REUTERS/Faisal Al Nasser/File Photo
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نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الملحق الصحي السعودي في الولايات المتحدة وكندا يوم الأربعاء 8 أغسطس / آب قوله إن الملحقية أوقفت برامج علاج المرضى السعوديين في كندا وتعمل على نقلهم إلى مستشفيات خارجها، وذلك وسط خلاف دبلوماسي متصاعد بين البلدين.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الملحق الصحي السعودي فهد التميمي قوله إن الملحقية "أوقفت جميع برامج العلاج في كندا وتعمل على التنسيق من أجل نقل جميع المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية إلى مستشفيات أخرى خارج كندا تنفيذًا لتوجيهات من وصفته "المقام السامي الكريم".

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كانت الحكومة السعودية قد استدعت يوم الأحد سفيرها في أوتاوا ومنعت سفير كندا من العودة إلى الرياض وفرضت حظرا على التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة، لمطالبة كندا الإفراج عن نشطاء حقوقيين. حيث اتهمت الرياض أوتاوا بالتدخل في شؤونها الداخلية.