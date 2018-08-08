الجبير: "الاستثمارات الكندية في السعودية مستمرة ولا تغيير فيها"

انتقد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الأربعاء دعوة كندا للإفراج عن نشطاء من المجتمع المدني باعتباره موقفا مبنيا على "معلومات مضللة" وقال إن بلاده لن "تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية".
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الأربعاء إن الاستثمارات الكندية في السعودية مستمرة ولا تغيير فيها كما أنه "لا حاجة لوجود وساطة" في الخلاف الدبلوماسي المتصاعد مع كندا، وإن على أوتاوا "تصحيح ما قامت به تجاه المملكة".
وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي في الرياض إن "النظر قائم في اتخاذ مزيد من الإجراءات تجاه كندا". ولم يكشف تفاصيل عن الأمر.
وسبق للجبير وأن أعلن في تصريحات نشرت في حسابه على تويتر "المملكة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ولن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية وسنتعامل مع ذلك بكل حزم". وأضاف "الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة، وإيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القضائية التي كفلت حقوقهم".
كما صرح أن المملكة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ولن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية
وأعرب الجبير عن اندهاشه من الموقف الكندي المستغرب ووصفه بال"مبني على معلومات مضللة"، وأضاف أن إيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القضائية التي كفلت حقوقهم، وأن الاتهامات الموجهة للنشطاء المحتجزين بمجرد إحالة القضايا للمحاكم.
ولوح الجبير بأن بلاده ستتخذ قريبا عن الإجراءات جديدة ضد كندا.
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