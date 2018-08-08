الوليد بن طلال يستثمر في سناب شات بربع مليار دولار

حصلت شركة سناب شات على ما يمكن تسميته بـ "جرعة إنعاش" بعد أن استثمر الوليد بن طلال مبلغ 250 مليون دولار فيها، وهو ما يحيي آمالها بالاستمرار رغم خسائرها التي وصلت 353 مليون دولار خلال الربع الحالي من العام.

الوليد بن طلال كان قد غرد بمقطع فيديو يظهر فيه مع إيفان شبيغل الرئيس التنفيذي للشركة، ذاكرا المبلغ الذي استثمره وحصته التي بلغت 2.3% من أسهمها، وهو ما طرح تساؤلات حول نية السعودية التحكم بتوجهات تطبيق التواصل الاجتماعي.