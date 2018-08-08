الرئاسة السورية تعلن عن إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدي

أعلنت الرئاسة السورية الأربعاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي، تلغرام، عن إصابة السيدة الأولى في سوريا "أسماء الأسد" بسرطان الثدي.
وكتب الموقع الرسمي للرئاسة السورية: "بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا..
من القلب .. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. ".
وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الأربعاء أن السيدة الأولى أسماء الأسد بدأت تتلقى علاجا لمرحلة مبكرة من سرطان الثدي.
وأظهرت صورة نشرتها الوكالة العربية السورية للأنباء والرئاسة السورية أسماء الأسد، التي تبلغ من العمر 42 عاما، مبتسمة وهناك محقن وريدي متصل بذراعها وهي جالسة إلى جانب زوجها الرئيس بشار الأسد فيما بدا أنها غرفة مستشفى.
وأسماء مصرفية سابقة ولدت وعاشت في لندن لوالدين سوريين. وتزوجت من الأسد في العام 2000.
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