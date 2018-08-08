ماي تنتقد تصريحات بوريس جونسون المستهزئة بالنقاب

وبخت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزير خارجيتها السابق بوريس جونسون على تصريحات شبه فيها المسلمات اللاتي يرتدين البرقع بصناديق البريد أو لصوص البنوك.
وكتب جونسون الذي استقال الشهر الماضي بسبب طريقة تفاوض ماي على الخروج من الاتحاد الأوروبي في صحيفة ديلي تليغراف هذا الأسبوع قائلا إن الدنمارك أخطأت بحظر النقاب الذي لا يظهر من المرأة سوى عينيها.
لكن جونسون وصف الرداء بأنه قمعي وسخيف ويجعل النساء أشبه بصناديق البريد ولصوص البنوك، مما أثار استياء سياسيين آخرين وجماعات المسلمين البريطانيين.
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بوريس جونسون لن يعتذر عن وصفه المنقبات "بلصوص البنوك"
وكان مصدر مقرب من جونسون قد قال إنه لن يعتذر عما قاله رغم إثارته لعاصفة من الانتقادات.
وقالت ماي : "أعتقد أن بوريس جونسون استخدم لغة من الواضح أنها تسببت في إهانة لوصف مظهر البعض. كانت لغة خاطئة وما كان ينبغي عليه استخدامها".
وأضافت أنه يتعين منح النساء الحرية لارتداء البرقع إذا قررن ذلك.
ويثير البرقع والنقاب الانقسام في أوروبا إذ يرى البعض فيهما رمزا للتمييز ضد المرأة ويقول إنه ينبغي حظرهما. وحظرت فرنسا بالفعل تغطية الوجه.