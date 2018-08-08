قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الأربعاء إنه سيواصل الضغط على الدول بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، حتى مع استمرار تصاعد أزمة مع السعودية نجمت عن انتقاد أوتاوا لسجل المملكة في هذا المجال.
ترودو: لا نريد علاقات سيئة مع السعودية التي تحرز تقدما بشأن حقوق الإنسان
ترودو: لا نريد علاقات سيئة مع السعودية التي تحرز تقدما بشأن حقوق الإنسان
وأبلغ ترودو الصحفيين بأن وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أجرت حوارا مطولا مع نظيرها السعودي أمس الثلاثاء. لكنه لم يخض في التفاصيل.
وقال ترودو "لا نريد أن تكون لنا علاقات سيئة مع السعودية. إنها دولة ذات أهمية كبرى في العالم وتحرز تقدما في مجال حقوق الإنسان".
وأضاف "لكننا سنواصل التأكيد على التحديات حيثما وجدت في السعودية وفي أي مكان آخر".
وردا على سؤال بشأن الاعتذار للسعودية قال رئيس الوزراء:" الكنديون يتوقعون مني أن أتحدث بقوة عن حقوق الإنسان."
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