تركيا تعتزم بناء محطة نووية ثالثة بالتعاون مع الصين

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز يوم الأربعاء إن تركيا ستبني ثالث محطة طاقة نووية في منطقة تراقية شمال غربي اسطنبول وستتعاون مع الصين في هذا المشروع.
وقال دونميز إن من المتوقع بدء تشغيل أول محطة طاقة نووية في تركيا في عام 2023. ولاحقت التأجيلات المحطة التي تبلغ تكلفتها 20 مليار دولار وتبلغ طاقتها 4800 ميجاوات منذ إرساء عقد إنشاء المحطة على روسيا في عام 2010.
وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن مشروع ثالث محطة نووية في الأسبوع الماضي. وقال إن تركيا ستطرح أيضاً عطاءات لاستثمار قيمته 4.8 مليار دولار في محطات طاقة شمسية تبلغ طاقتها ثلاثة آلاف ميجاوات.
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كما قال وزير الطاقة إن تركيا تأمل في الانتهاء من ثالث وحدة عائمة للتخزين وإعادة تسييل الغاز في العام القادم.