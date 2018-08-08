القانون الأمريكي يعيق علاج الحيوانات الأليفة بالماريجوانا

توفر موجة من الأبحاث الطبية أدلة جديدة على أن الماريجوانا يمكن أن تساعد الكلاب والقطط على التعايش مع التهاب المفاصل والصرع والتوتر وغيرها من الأمراض دون الأعراض الجانبية للأدوية التقليدية لكن الأطباء البيطريين يخشون التوصية بها في وصفاتهم العلاجية حتى لا يعتبر ذلك مخالفة للقوانين الاتحادية في الولايات المتحدة.

وسمحت 30 ولاية أمريكية على الأقل بالاستخدام الطبي للماريجوانا لكن ذلك لا يشمل الحيوانات المريضة.

ويقول الطبيب جيفري باورز رئيس اللجنة الفرعية للعلاج بالقنب في الجمعية الأمريكية للطب البيطري إن البيطريين يحجمون لهذا السبب حتى عن مناقشة العلاج بالماريجوانا الذي يظل غير مشروع وفقا للقوانين الاتحادية، خوفا من سحب تراخيصهم المهنية.

ويترك الأمر لأصحاب الحيوانات الأليفة في اتخاذ قرارات صعبة مثل تحديد الجرعات وفترة العلاج.