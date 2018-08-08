عقوبات أمريكية جديدة على موسكو بسبب هجوم الغاز في بريطانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء أنها ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد موسكو بعدما خلصت تحقيقاتها إلى قيام الحكومة الروسية باستخدام غاز الأعصاب في هجوم ضد عميل روسي سابق وابنته ببريطانيا.
وتعرض العميل سيرغي سكريبال وابنته يوليا للهجوم الذي كاد أن يودي بحياتهما في مدينة سالزبري في أوائل مارس-آذار قبل أن يتمكنا من التعافي الكامل بعد قضاء عدة أسابيع بالمستشفى.
وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "الولايات المتحدة...خلصت، وفقا لقانون القضاء على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ومراقبتها الصادر في عام 1991 إلى أن حكومة الاتحاد الروسي استخدمت أسلحة كيماوية وبيولوجية في انتهاك للقانون الدولي أو استخدمت أسلحة كيماوية أو بيولوجية فتاكة ضد مواطنيها".
وأضافت المتحدثة أن العقوبات ستطبق في 22 أغسطس آب الجاري أو نحو ذلك.
ولطالما نفت روسيا ان يكون لها أي دور في الهجوم على سكريبال وابنته.
للمزيد:
بدء سريان العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران وسط تجاهل مناشدات الحلفاء
اتهامات لروسيا بإدخال آلاف العمال من كوريا الشمالية وموسكو تنفي
عقوبات أمريكية بحق وزيرين تركيين على خلفية احتجاز قس بتركيا