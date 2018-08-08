ذكرت حركة الحوثي اليمنية اليوم الأربعاء عبر تلفزيون المسيرة التابع لها أنها أطلقت صاروخا على المدينة الصناعية بمدينة جازان في جنوب السعودية.
الحوثيون يطلقون صاروخا على جازان بالسعودية والدفاع الجوي يعترضه
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الحوثيون يطلقون صاروخا على جازان بالسعودية والدفاع الجوي يعترضه
وأفادت قناة الإخبارية السعودية بأن قوات الدفاع الجوي بالمملكة اعترضت الصاروخ.
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وحسب وسائل الإعلام السعودية كانت قوات الدفاع الجوي السعودي قد دمرت ليل الاثنين الماضي، صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران، جنوب المملكة.
ولم ترد بعد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية.