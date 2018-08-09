شاهد: وصول 87 مهاجرا إلى اسبانيا بعد انقاذهم من المتوسط

وصل قارب تابع لمنظمة خيرية إسبانية إلى ميناء الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا الخميس 9 أغسطس / آب وعلى متنه 87 مهاجرا.
وكان القارب التابع لمنظمة "بروأكتيفا أوبن آرمز" قد ساهم في انقاذ مهاجرين في الثاني من الشهر الجاري، من بينهم 12 طفلا، وسط البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية.
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وأغلقت مالطا وإيطاليا موانئها أمام قوارب الإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية، وهو ما أدى لزيادة فترة وصول المهاجرين إلى بر الأمان لأيام إضافية.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، لقي أكثر من 10 آلاف مهاجر حتفهم غرقا في هذه المنطقة من البحر المتوسط منذ العام 2014.