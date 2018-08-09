علاقة خاصة بين "صامويل باربر" و"فانيسا"

المخرج البريطاني المشهور كيث وارنر انتظر عقودا قبل تأليف "فانيسا". وكان لكيث رابط شخصي مع الأوبرا كونه كان صديقا للملحن والكاتب الإيطالي جيان كارلو مينوتي، شريك حياة صمويل باربر مؤلف هذه التحفة الفنية.
كيث وارنر:"عرفته عندما كان في الثمانينيات من عمره، أي تقريبا منذ حوالي 15 أو 20عاما. كنت أعرفه جيداً وبشكل خاص خلال فصل الصيف، عندما كان يعيش بشقة في أسفل حديقته، حيث كان يلوح لي بيده في المساء، ليطلب مني للمجيء لتناول وجبة العشاء في الساعة التاسعة أو في أي ساعة أخرى.
عندما كنت أذهب إليه، كنت أتناول صحن حساء مع هذا الرجل الذي كان أنيقا بشكل لا يصدق، حيث كان يرتدي دائما بدلة وقميصا وربطة عنق حتى ولو كانت درجة الحرارة تتعدى المئة درجة.
كيث وارنر:"لقد كان يريد التحدث…التحدث عما كان يحدث الآن في المسرح وعما رأيته، وعما كان يحدث في لندن ونيويورك، ولكن كان أيضا يريد التحدث عن حياته. أعتقد أنه مثل أغلبية الأشخاص كلما تقدموا في السن، كلما كانوا يرغبون في تذكر الماضي والذكريات. وكانت جميع قصصه عن نفسه وعن الأشخاص الذين عرفهم دسمة ورائعة.
كيث وارنر:"لقد حدثته عن فانيسا لأنني أردت دوما القيام بها. حاولت إقناع العديد من دور الأوبرا على مر "السنين"، وغليندبورن هو المكان الوحيد الذي قبل بعرضي وتوصلنا لاتفاق في النهاية، لكنني طلبت منهم العديد من الأشياء، كانت لدي مسبقا نظرة عامة عما كان مهما بالنسبة له ولصامويل باربر الذي فارق الحياة في وقت سابق.