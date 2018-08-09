الأرجنتين ترفض تشريع الإجهاض والشارع بين احتجاجات واحتفالات

تجمعت العائلات ورجال الدين خارج قصر الكونغرس في العاصمة الأرجنتينية يحملون عصبات زرقاء تستخدم للأطفال الرضّع وأعلام الأرجنتين لدعم موقف الكنيسة الكاثوليكية المعادي لحق المرأة بالإجهاض في بلد بابا الفاتيكان فرنسيس.

ورفض مجلس الشيوخ في الأرجنتين في ساعات الصباح الأولى من الخميس تمرير قانون يشرع الإجهاض بعد جدال طويل تعرضت فيه بوينس آيرس لضغوط من الحركات المتزايدة لحق المرأة بالإجهاض. حيث صوت المجلس بأغلبية 38 صوتا مقابل 31 صوتا كانت تقترح إضفاء الشرعية على حق المرأة في الإجهاض خلال الأسبوع الرابع عشر من الحمل، وكان القانون قد مرر بصعوبة من خلال مجلس النواب في حزيران - يوليو الماضي.

وقالت الناشطة المناهضة للإجهاض فيكتوريا أوسونا لرويترز "هذا التصويت يوضح أن الأرجنتين بلد لا تزال يمثل القيم العائلية".