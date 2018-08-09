أسانج قد يشهد أمام لجنة أمريكية بشأن تدخلات روسيا في انتخابات فوز ترامب

قال محامي مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج اليوم الخميس إن موكله قد يمثل أمام لجنة برلمانية أمريكية للاستخبارات وذلك لمناقشة التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز بها دونالد ترامب في العام 2016.
وقالت المحامية جينيفر روبنسون: "طلب اللجنة الأمريكية يؤكد اهتمامهم بالسماع للسيد أسانج".
وأضافت روبنسون أن لجنة التحقيق طلبت مقابلة أسانج شخصياً في المكان والزمان المناسب لهما، إلا أن موكلها يريد التأكد من أن المقابلة لن تعرضه لخطر الاحتجاز.
ويعيش أسانج، كلاجئ سياسي بمقر سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية لندن بعدما صدرت بحقه عدة مذكرات توقيف بكل من السويد والولايات المتحدة وبريطانيا.
وتم منح أسانج، الأسترالي الأصل، جنسية الإكوادور في العام 2017.
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